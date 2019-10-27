Пакистан закрыл небо для самолета премьера Индии

Исламабад запретил самолету премьер-министра Индии пролетать через воздушное пространство Пакистана для визитов в третьи страны. Об этом заявил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

Как сообщает пакистанский телеканал Aaj, такое решение принято "из-за грубых нарушений прав человека", которые, совершаются в индийском Джамму и Кашмире. По этим данным, МИД Пакистана намеревается направить соответствующее письменное уведомление индийской стороне.

Ранее Индия обратилась за разрешением Пакистана использовать его воздушное пространство для визитов в третьи страны премьер-министра.