Стало известно, как США вышли на аль-Багдади

Информация о местонахождении главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади была получена в результате задержания и допроса одной из его жен и посыльного, сообщает The New York Times.

По информации источника издания, в результате задержания одной из жен Абу Бакра аль-Багдади и посыльного американским спецслужбам удалось установить приблизительное место дислокации главаря ИГ, который скрывался в «удаленной деревне на северо-западе Сирии», передает ТАСС.

Эти данные позволили руководству Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США точнее установить местонахождение аль-Багдади, а также направить в этот район шпионов для отслеживания его перемещений.