Эту историю очень мало знают в странах бывшего СССР. Один из популярных фильмов советского времени «Щит и меч» о разведчиках прикоснулся к теме, показав рижского немца Иоганна Вайса и фрагменты реконструированных событий. В Латвии, Эстонии и Литве до сих пор эта трагедия не получила должного освещения. В учебниках истории о ней упоминают вскользь. Может, потому, что люди, корни которых уходят в глубокое прошлое, заслуги которых в создании городов, расцвете ремесел, торговли, культуры покинули страны Балтии и след их простыл, заметенный лихолетьем Второй мировой… Об этих событиях напомнил историк и журналист Волдемарс Спрудс.

В октябре 1939 года первый корабль с немецкими репатриантами, точнее, с балтийскими или остзейскими немцами покинул Рижский экспортный порт. Погрузка личных вещей и багажа, в том числе мебели, началась сутками раньше. Доставку имущества осуществляли автомобили немецких фирм, все шло по-немецки четко и организованно.

Одновременно с первым судном шла погрузка к эвакуации и на много других транспортов, предоставленных Германией. Интересно, что в условиях соглашения между Латвией и Германией было написано, что кроме багажа, мебели каждый репатриант имел право везти с собой рюкзак и два тюка с вещами.

В латвийской прессе накануне выезда немцев писали, что они массово закупали масло и копченое мясо. Надо заметить, что к 1939 году Латвия была главным экспортером бекона в Европе. Лидировала и в молочной отрасли. Одна из газет того времени писала, что на рижском рынке торговцы молочными продуктами не могли вспомнить такой массовой скупки масла как в эту неделю.

Отъезд продолжался всю осень 1939-го и зиму 1940 года. В общей сложности выехало 50 тысяч недавних граждан Латвийской Республики. Пароходы с репатриантами отчаливали не только из Риги, но и из двух незамерзающих балтийских портов — Лиепаи и Вентспилса. Всего в операции было задействовано 15 кораблей. Крупнейший из них, войдя в Даугаву (главная река Латвии, впадающая в Рижский залив Балтийского моря — прим.авт.), сел на мель, откуда его удалось снять только после 2 суток.

Вопреки желаниям балтийских немцев власти гитлеровской Германии расселили их не на территории рейха, а на землях, отнятых в результате оккупации у расчлененной ими и сталинским СССР Польши. Последние балтийские немцы покинули Латвию весной 1941 года, когда страна была уже оккупирована советским режимом.

Накануне выезда остзейцев президент Латвии Карлис Улманис выступил с резкой речью, в которой многим запомнилась фраза: «Пусть уезжают и никогда не возвращаются!». Это относилось не столько к самим немцам, сколько к латышам, пытавшимся в рамках этой репатриации доказать свою «немецкость» и уехать в, на их взгляд, более безопасный рейх, нежели в сталинскую империю. Ибо страхи в латвийском обществе после осени 1939-го нарастали.

Надо сказать, что в соглашение между Германией и Латвией был внесен пункт об остающейся недвижимости. А ее принадлежало балтийским немцам здесь немало.

В Риге до сих пор есть роскошный район, который даже при советской власти негласно назывался «выморочной собственностью». Эти престижные дома рядом с пассажирским портом принадлежали до 1939 года балтийским немцам. Правительство Улманиса за все дома выплатило компенсацию уезжавшим остзейцам.

Потому, когда Латвия обрела независимость в 1991 году и вступил в действие закон о реституции (то есть, о возвращении собственности законным владельцам, имевшим ее до советской оккупации 1940 года — прим.авт.), эти дома остались в собственности государства.

Несколько лет назад я познакомился в Риге с одной пожилой дамой, происхождением из балтийских немцев. От нее я многое узнал о судьбах семьи, с одной стороны, из русской аристкратии, с другой — из балтийских немцев. Она рассказала мне, что ее семья очень не хотела уезжать из Риги. Ее отец на момент входа советских танков Ригу в июне 1940-го работал и был совладельцем вместе с отцом крупной фирмы по установке сантехники и батарей центрального отопления. Фирму Советы отобрали. Но по причине отсутствия своих специалистов оставили его директором. Семья пыталась жить в условиях советского режима, но не покидать родного города.

В гости к ним стал приходить советский офицер, почаевничать, поговорить. И в беседах за столом он много раз настоятельно советовал им уехать из Риги, пока не поздно.

Ирина Сергеевна фон Шлиппе, моя собеседница, была тогда ребенком в возрасте 7 лет, потому помнит очень хорошо многое из того времени. Знал ли он о грядущих репрессиях, депортациях? Бог весть. Однако отец Ирины однажды принял решение, и они уехали весной 1941-го, вероятно, одними из последних в Берлин, где жила ее бабушка.

Далее судьба семьи Сергея Бернгардовича Фрёлиха достойна романа или фильма. Он сам попал служить в СД, вытаскивал из концлагерей сотни тысяч советских военнопленных для формирования Русской освободительной армии, потому был близок с генералом Власовым, даже жил с ним в одном доме в Берлине. Уцелел после пленения американцами, в отличие от самого генерала и его штаба...

Впрочем, все это - уже тема для отдельного рассказа. Он будет не менее драматичен, чем вся история балтийских немцев, которая закончилась в годы Второй мировой войны.