Помощник Трампа: Россия не союзник и опасна для США

По его словам, это было сделано из-за того, что американские войска должны были пересекать территорию, на которой на данный момент находятся российские военные силы.

Москва не является союзником США, несмотря на то, что президент Дональд Трамп предупредил Россию о военной операции против лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в Сирии, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью телеканалу NBC News.

О’Брайен также сказал, что иногда интересы США и России частично совпадают, особенно когда речь идет о борьбе с ИГ: «Прошлой ночью наши интересы пересеклись. Мы не хотели, чтобы российские ракеты противовоздушной обороны были выпущены по нашим мужчинам и женщинам, которые проводили этот рейд».

Говоря о необходимости сотрудничества Москвы и Вашингтона, О’Брайен заявил, что Россия не является союзником США и представляет большую опасность для Соединенных Штатов.

На замечание ведущего о том, что Дональд Трамп на воскресной пресс-конференции поблагодарил Россию за помощь в устранении аль-Багдади, советник призвал «не читать» это.