Шеф Пентагона пообещал уничтожать преемников лидера ИГ
После ликвидации главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади США продолжат следить за появлением новых лидеров организации и будут бороться с ними в случае их возникновения. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью CNN.
«В случае, если новый лидер или лидеры появятся, мы будем также их преследовать», - заявил он.
Комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа об уничтожении аль-Багдади, он назвал последнего не просто главарем террористической организации, но также ее «основателем и идейным вдохновителем».
Эспер также рассказал подробности операции по ликвидации аль-Багдади, разрешение на проведение которой было получено от Трампа: «Мы попытались вызвать его и попросить сдаться. Он отказался. Он спустился в тоннель, мы попытались преследовать его, однако он, вероятно, взорвал на себе пояс смертника», — прокомментировал смерть террориста глава Пентагона, добавив, что «если бы ВС США не захватили его, то они бы его уничтожили».