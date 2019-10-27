Шеф Пентагона пообещал уничтожать преемников лидера ИГ

После ликвидации главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади США продолжат следить за появлением новых лидеров организации и будут бороться с ними в случае их возникновения. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью CNN.

«В случае, если новый лидер или лидеры появятся, мы будем также их преследовать», - заявил он.