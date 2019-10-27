Нитка поставки природного газа из Норвегии до материковой части Польше и далее в Европу пройдет через территорию Дании, Швеции, в том числе по дну Балтики. Несколько сот километров трубопровода позволят снизить зависимость Польши и других стран Балтийского моря от российского поставщика.

Мы только что писали об аресте Амстердамским судом акций «Газпрома». Тема «газовых войн» не сходит с повестки дня. В пятницу, 25 октября, Дания в лице министерства по проблемам климата и энергетики одобрила строительство участка газопровода Baltic Pipe между Норвегией и Польшей. Об этом сообщила DW.com

Еврокомиссия, поддерживающая проект, даст для проекта почти 215 миллионов евро. Стройка начнется уже в декабре нынешнего года. Предполагается, что уже с 2022 года газ из Норвегии начнет поступать по трубе не только в Польшу, но и в страны Балтии.

Предполагается, что сжиженный газ после его обработки в Польше по той же трубе пойдет в Данию и Швецию. Так, во всяком случае, считает Еврокомиссия.

Надо отметить, что еще год назад газ из России составлял 67 процентов «голубого топлива», полученного Польшей для своих нужд. Цифра внушительная.

Но поляки, верные в последние годы своей политике снижения энергозависимости от России, все время искали варианты, удобные для самих себя.

Уже много месяцев они получают сжиженный газ из США большими танкерами, как это делает и их соседка — Литва, построившая специальный терминал в Клайпеде. Литовцы получили таким образом большую независимость от России.

Именно благодаря этому предыдущий президент Польши Даля Грибаускайте получила серьезный козырь для риторики в адрес России.

Страны экс-СССР откололись от России и не собираются с ней воссоединяться, зная, чем грозит это небольшим государствам на берегах Балтийского моря. Чем дальше от Москвы — тем спокойнее. Так считают не только в кабинетах правительств. Так думают простые люди, семьи которых хлебнули лиха в коммунистические времена.

Что касается энергетики, то, конечно, мы, живущие здесь, каждую зиму получаем счета, которые хотелось бы не видеть. Платить приходится, ничего не поделаешь. Но все же верится, что со временем ситуация изменится.

В Латвии есть лоббисты российского газа, входящие в правление госконцерна Latviajs gaze. К слову сказать, один из них — экс-офицер КГБ. Он нередко в эфирах русскоязычных медиа в Риге рассказывает о преимуществах получения газа из России и, будучи гражданином страны, часто справедливо критикует власти Латвии.

Надо сказать, он при этом - меценат культурных проектов, собиратель произведений мастеров латвийского искусства. Но линия его в бизнесе понятна — газ нужно покупать в России.

Две стороны, участвующие в проекте «Балтийской трубы» — польская и датская, только что были упомянуты в решении министерства Дании.

Польская сторона в лице GAZ-SYSTEM S.A., отвечающей за строительство двух секций трубопровода: от побережья в районе датской коммуны Факсе до территориальных вод Швеции, а также от шведских вод, мимо датского острова Борнхольм до прибрежных районов Польши – это одно. Как ожидается, протяженность каждой из секций, построенных поляками, составит около 133 км.

Что касается датчан, то тут расклад такой: датский национальный оператор по транспортировке газа и электричества Energinet отвечает за два других участка - один в Северном море и второй в Малом Бельте, проливе между островом Фюн и полуостровом Ютландия. Протяженность первого - 105 километров, второго - четыре километра.

Начало строительных работ в рамках проекта Baltic Pipe запланировано на декабрь. Как ожидается, Energinet тогда приступит к созданию компрессорной станции на юге датского острова Зеландия. GAZ-SYSTEM S.A. начнет подготовку площадки в районе Факсе в середине следующего года.

Время покажет, насколько сможет эта труба составить конкуренцию или совсем заместить газ из России. Рынок есть рынок. Только он может поставить все на свои места.

Надо только подождать.