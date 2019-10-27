Микаил Джаббаров заговорил о борьбе с монополиями

Одним из основополагающих принципов рыночной экономики является свободная конкуренция. Антимонопольные органы действуют практически во всех странах и экономиках с целью обеспечения принципа свободной конкуренции, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в интервью AzTV.

По словам М.Джаббарова, основной целью антимонопольных органов является поддержание свободной конкуренции: "Почему свободная конкуренция так важна, почему это основополагающий принцип? Поскольку конкуренция повышает производительность бизнеса, права потребителей становятся более защищенными. Теперь отношения между покупателем и продавцом строятся на спросе обеих сторон. Мы по-прежнему сталкиваемся с антимонопольными проблемами, что проявляется в различных факторах, в первую очередь в ценовой дисциплине, ограничивающей доступ к рынку. Поэтому одной из наших основных задач является укрепление антимонопольного органа".

Кроме того, министр экономики рассказал о таких задачах, как ускорение экономического роста, особенно в ненефтяном секторе, постоянное улучшение условий для малого и среднего бизнеса, обеспечение свободной конкурентной среды.

"...Мы продолжим нашу работу на позитивной основе. Если посмотреть на наши макроэкономические показатели, в принципе, у нас есть некоторые положительные показатели. Наш внешний долг низок, макроэкономическая стабильность обеспечена. В течение последних десяти месяцев наблюдается тенденция перехода из неформальной экономики к формальной, т.е от "теневой" к "белой" экономике. Мы видим это в новых трудовых договорах, росте рабочих мест, налоговых поступлениях, таможенных поступлениях и ряде других экономических факторов".