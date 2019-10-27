Поднятая после девальвации маната до 15% учетная ставка снижается уже второй год подряд. Только в этом году это уже седьмое снижение ставки. Казалось бы, уже пора понять, что этот процесс будет еще продолжаться, так как экономическое состояние страны в целом, а в частности основные ее параметры, которые вызывают необходимость пересмотра учетной ставки, улучшаются. И все же внимание к этой теме не угасает, вызывая множество вопросов у любопытных журналистов, желающих довести до общественности даже самые мельчайшие детали, о которых не говорится в официальных сообщениях. Но на этот раз журналистов, пожалуй, интересовал вопрос не учетной ставки Центробанка.

Дело в том, что накануне в ряде СМИ страны распространилась информация об отставке главного банкира. Честно говоря, фейковая информация не раз появлялась и раньше, но ей мало кто верил. Чиновник органически вжился в правящую команду, да и на здоровье не жалуется. Но на этот раз сообщение на фоне предшествующих отставок высокопоставленных чиновников казалось более реальным. К тому же усеяно оно было такими подробностями, что не поверить было трудно. Естественно, именно этот вопрос и попросили журналисты осветить. Ответ главного банкира страны был лаконичен и не требовал разъяснений: "Я сегодня выступаю перед вами как председатель Центрального банка и продолжаю свою работу». Он посоветовал не увлекаться слухами, а полагаться на официальные источники.

И беседа вновь потекла в привычном русле. Рустамов отметил, что решения по параметрам процентного коридора и впредь будут приниматься в зависимости от фактического и прогнозируемого уровня инфляции, а также от реализации сценариев риска. Некоторое снижение инфляционных рисков позволяет продолжить нормализацию монетарной политики. В тоже время с учетом ряда внутренних и внешних инфляционных факторов и рисков Центробанк предпочитает сохранять антиинфляционный характер денежной политики. В следующий раз вопрос пересмотра учетной ставки будет обсужден на заседании Центробанка 13 декабря.

Как и всегда, достижениям было уделено мало внимания. Да, наряду с низкой инфляцией стратегические валютные резервы страны на конец сентября превысили 50 млрд долларов. Главный банкир высоко оценил также разработку новой бизнес-инвестиционной модели ОАО «Международный банк Азербайджана», детали которой остались нераскрытыми. А дальше пошли одни проблемы. И это понятно, сегодня 95% финансового сектора страны составляет банковский сектор. Поэтому, чтобы внести серьезные изменения в финансовую сферу, нужно улучшить работу банков. Уже много лет идет работа над созданием хорошего риск-менеджмента в банках, но решение вопроса оставляет желать лучшего. Один из основных рисков связан с кредитами. Раньше все решал спрос. Но должны ведь проводиться обсуждения с банковским менеджментом. К примеру, вопросы, связанные с залогом или возвратом кредитов, требуют отдельного внимания. Хотя и наблюдается некоторое улучшение в этом вопросе, но банки по-прежнему привязаны к потребительским кредитам. Конечно, проблемы в бизнес-среде снижают спрос на кредиты. А решения проблем можно добиться на открытой платформе, в обсуждениях с бизнес-сообществом, с предпринимателями, с представителями банков. А это, чистосердечно признался Рустамов, до сих пор не достигнуто. Он возложил надежду по улучшению бизнес-среды на судебные реформы. (Это острая проблема, которую не раз подчеркивал и президент Ильхам Алиев. Она требует отдельного рассмотрения, что мы и планируем сделать в ближайшее время).