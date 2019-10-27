«Исламское государство» выбрало нового лидера

Террористическая организация «Исламское государство» выбрала нового лидера после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Об этом стало известно Newsweek.

По данным источников, преемником главы ИГ стал Абдулла Кардаш, также известный как Хаджи Абдулла аль-Афари. Отмечается, что аль-Багдади назначил его руководителем «управления мусульманскими делами» террористов еще в августе. Кроме того, известно, что он служил при Саддаме Хусейне в Ираке, сообщает «Лента.ру».

Собеседник издания подчеркнул, что ликвидированный лидер ИГ был номинальной главой террористов. «Он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах. Все, что делал аль-Багдади, — это говорил «да» или «нет», не планируя», — заверил он.