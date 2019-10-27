Ивановку перенесли в Бинагади вот такие махинации в Баку
Агентство пищевой безопасности выявило в Бинагадинском районе Баку цех по производству контрафактной продукции под маркой «Ивановка». Было установлено, что в автогараже жителя столицы Эльхана Мурадова в антисанитарных условиях, в старых ведрах и ваннах молочные продукты изготавливались и упаковывались с поддельными ярлыками. Более того, неизвестно, откуда и от какого производителя покупалось молоко.
Как сообщает haqqin.az, в минувший понедельник агентство также выявило серьезные недостатки в нескольких цехах по производству кускового сахара. Оказалось, что готовые на любое мошенничество и жадные до денег «бизнесмены» добавляли в сахар химикаты с тем, чтобы добиться его белизны. Такие добавки используются в текстильном и бумажном производстве.
Проводимые агентством инспекции цехов по производству мясных, кондитерских и молочных продуктов еще раз доказывают, что состояние дел на продовольственном рынке на протяжении многих лет остается плачевным, продукты на нашем столе ничем не отличаются от яда.
Наблюдения корреспондентов haqqin.az в небольших магазинах 4-го и 6-го микрорайонов Бинагадинского района, в поселке Зых Сураханского района, а также по улице Мирали Гашгая в Насиминском районе свидетельствуют, что покупателям трудно отличить подделку от оригинала. Хотя продавцы всячески клянутся, что отказались от цеховских товаров.
Рядом с улицей Мирали Гашгая расположены около десяти небольших маркетов. Один из продавцов уверяет, что для них ничего не стоит определить происхождение продукта. Даже если упаковки и этикетки абсолютно идентичны, они все равно могут их различить.
«Сейчас не так, как прежде, цеха стали опытны, так упаковывают товар, что покупатель не может отличить поддельный товар от оригинального. Только эксперты и сотрудники компании по дате производства, шрифту или коду могут определить, подделка ли продукт.
Продавец по имени Самед говорит, что большинство покупателей интересует не то, где производится товар, а цена. «Вы думаете, сыр, масло и гатыг, продаваемые на рынках, привозятся из села? Все производится в цехах», - сказал Самед, добавив, что маркеты более надежны, чем рынки.
Продавцы говорят, что по сравнению с предыдущими годами сейчас реализовывать поддельные цеховые товары стало опасно. В любой момент может прийти инспекция и закрыть магазин, в лучшем случае наложит штраф. Поэтому предпочитают продукцию известных в стране производителей.
«В прошлом мы продавали кустарную продукцию, к счастью, не было ни отравленных, ни недовольных. Больше всего у нас закупались для застолий. Заказчики никогда не обращали внимания ни на качество продукции, ни на то, кто производитель. Но теперь из-за проверок мы принимаем товары по накладным, все документируем. И ответственность ложится уже на цеха и фирмы», - говорит владелец продуктового магазина на улице Гутгашенлы Эйваз Керимов.
Один из продавцов говорит, что при последней проверке были нарекания из-за продажи в открытом виде сливочного масла, поручили обращать внимание на колбасные изделия.
Пожилая женщина, купившая йогурт для своей внучки в одном из маркетов, говорит, что покупает товар лишь после того, как продавец поклянется, что товар чистый: «Я так верю». Другой покупатель сказал, что покупает сахар и сахарный песок в иранском магазине: «В любом случае, обращаю внимание на срок годности».
Направляемся к открытому рынку возле станции метро «28 Мая». Продавец уверяет, что продукция из Барды, Исмаиллы и Губы. Но вскоре становится ясно, что он сам покупал эти продукты на другом рынке и не совсем уверен, что сыр был привезен из Барды, а творог - из Исмаиллы: «Какая разница, главное, чтобы было вкусно».
Ну что же, нам, покупателям, остается только надеяться, что благодаря действиям соответствующих структур количество продуктов питания сомнительного качества сократится до минимума, а то и сойдет на нет, и в обозримом будущем мы будем покупать продукты питания без боязни навредить собственному здоровью.