Агентство пищевой безопасности выявило в Бинагадинском районе Баку цех по производству контрафактной продукции под маркой «Ивановка». Было установлено, что в автогараже жителя столицы Эльхана Мурадова в антисанитарных условиях, в старых ведрах и ваннах молочные продукты изготавливались и упаковывались с поддельными ярлыками. Более того, неизвестно, откуда и от какого производителя покупалось молоко.

Как сообщает haqqin.az, в минувший понедельник агентство также выявило серьезные недостатки в нескольких цехах по производству кускового сахара. Оказалось, что готовые на любое мошенничество и жадные до денег «бизнесмены» добавляли в сахар химикаты с тем, чтобы добиться его белизны. Такие добавки используются в текстильном и бумажном производстве.

Проводимые агентством инспекции цехов по производству мясных, кондитерских и молочных продуктов еще раз доказывают, что состояние дел на продовольственном рынке на протяжении многих лет остается плачевным, продукты на нашем столе ничем не отличаются от яда.

Наблюдения корреспондентов haqqin.az в небольших магазинах 4-го и 6-го микрорайонов Бинагадинского района, в поселке Зых Сураханского района, а также по улице Мирали Гашгая в Насиминском районе свидетельствуют, что покупателям трудно отличить подделку от оригинала. Хотя продавцы всячески клянутся, что отказались от цеховских товаров.

Рядом с улицей Мирали Гашгая расположены около десяти небольших маркетов. Один из продавцов уверяет, что для них ничего не стоит определить происхождение продукта. Даже если упаковки и этикетки абсолютно идентичны, они все равно могут их различить.

«Сейчас не так, как прежде, цеха стали опытны, так упаковывают товар, что покупатель не может отличить поддельный товар от оригинального. Только эксперты и сотрудники компании по дате производства, шрифту или коду могут определить, подделка ли продукт.

Продавец по имени Самед говорит, что большинство покупателей интересует не то, где производится товар, а цена. «Вы думаете, сыр, масло и гатыг, продаваемые на рынках, привозятся из села? Все производится в цехах», - сказал Самед, добавив, что маркеты более надежны, чем рынки.

Продавцы говорят, что по сравнению с предыдущими годами сейчас реализовывать поддельные цеховые товары стало опасно. В любой момент может прийти инспекция и закрыть магазин, в лучшем случае наложит штраф. Поэтому предпочитают продукцию известных в стране производителей.