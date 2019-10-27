После новостей, пришедших вчера из Сирии, где «был ликвидирован» (о кавычках - чуть позже) «Халиф Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади, мой друг и коллега произнес фразу вполне достойную гранита: «Есть люди, которые в масс-медиа «умирают» по два раза в году».

Правда, точности ради, аль-Багдади в этом отношении установил своеобразный рекорд - С 2015 года о ликвидации лидера ИГИЛ заявлялось как минимум 16 раз - то есть, в среднем, по 4 раза в год. Так что, и нынешняя его «собачья смерть» вполне может оказаться не последней. Особенно на фоне того потока слухов и противоречивых заявлений, которые ее сопровождают.

Честно, представить себе не мог, что когда-нибудь скажу эту фразу. Но в очередной раз убеждаюсь в правоте Яна Флеминга - «никогда не говори никогда». Так вот, публично заявляю, что первый раз за долгое время согласен со словами представителя министерства обороны генерала Игоря Конашенкова. Который, напомню, заявил: «Большое количество сторон, причастных к операции, в результате которой был убит Абу Бакр аль-Багдади [США, Турция, Россия, курды, правительство Ирака, Иордания, и список будет пополняться - И.П.], а так же противоречащие друг другу детали произошедшего вызывают обоснованные вопросы и сомнения в реалистичности указанной операции, и особенно в ее успехе».

А если добавить еще несколько деталей, то кавычки, в которые нужно брать слова "смерть/ликвидация" аль Багдади становятся вполне уместными. Давайте по порядку, о самых выпуклых, так скажем, шероховатостях той информации, которую мы получили за несколько часов в воскресенье.

Начнем с того, что Идлиб и окружающая его сельская местность, где «подловили и завалили» аль-Багдади, находится под контролем отрядов и группировок, глубоко враждебных ИГИЛ. Там полно людей, лично готовых снять с него кожу, причем в самом прямом смысле этого слова. Только за последние несколько месяцев боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» убили или захватили в плен более 200 членов «ИГ», скрывавшихся в провинции Идлиб. И нас хотят убедить, что он не только там некоторое время находился (во что еще с трудом, но поверить можно). Но если он прибыл туда на встречу с командиром «Хуррас ад-Дин», как утверждают сейчас лояльные Белому дому американские аналитики, зачем взял с собой жен и детей?

Трамп говорит, что якобы «погибшего лидера ИГ» опознали по «экспресс-тесту ДНК за 15 минут». По версии американцев - он себя взорвал и оказался под завалом. Они что, его спешно откопали? И потом - что это за чудо-лаборатория, которая за 15 минут делает экспресс-тесты? Нормативом является получение достоверных результатов анализа ДНК в течении как минимум суток.

Далее. Отсутствуют какие-либо физические доказательства заявленного, например, фото тела (как это было с Усамой бин Ладеном, Абу Мусабом аз-Заркави, Абу Хамзой аль-Мухаджиром, Абу Умаром аль-Багдади и многими другими) или видео, где достоверно можно было бы узнать погибшего.