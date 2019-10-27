Аль-Багдади выследили через его помощника

Местонахождение главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, считающегося убитым в результате спецоперации сил США, установили благодаря содействию одного из его помощников, передает Reuters со ссылкой на источники в иракских спецслужбах.

В ходе поисков сотрудники иракской разведки вышли на одного из его помощников, Исмаэля аль-Этави. Турецкие военные арестовали его и передали иракским силам безопасности, которым он рассказал о мужчинах, с которыми аль-Багдади встречался в Сирии, а также о местах этих встреч.

После чего разведчики установили, что главарь ИГ скрывается с семьей в районе Идлиба.

На одном из рынков Идлиба сирийские информаторы иракских спецслужб заметили Исмаэля аль-Этави. Слежка за ним позволила обнаружить место пребывания аль-Багдади и установить наблюдение за главарем.

25 октября аль-Багдади был уничтожен американскими военными, согласно заявлениям США.