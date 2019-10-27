Горбачев назвал крупнейшую ошибку Запада
Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал решение о расширении НАТО крупнейшей стратегической ошибкой Запада, которое привело к подрыву доверия, передает РИА «Новости» со ссылкой на его книгу.
Горбачев отметил, что данное решение НАТО стало шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами. Также это случилось на фоне прекращения холодной войны.
В новой книге политик также описывает, как обсуждался этот вопрос на излете холодной войны.
По его словам, советское руководство в тех условиях сделало все возможное.