Американских морпехов арестовали за нападение на японскую полицию
Три морских пехотинца США нанесли несколько ударов по полицейской машине и разбили лобовое стекло у другого патрульного автомобиля на японском острове Окинава, передает агентство Kyodo.
Инцидент произошел на дороге в районе курортного поселка Онна.
В результате американцы были арестованы. По данным следствия, они были в состоянии алкогольного опьянения.
На острове Окинава размещена основная часть американских военных объектов в Японии. Там, в частности, дислоцирована дивизия морской пехоты.