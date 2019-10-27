Американских морпехов арестовали за нападение на японскую полицию

Три морских пехотинца США нанесли несколько ударов по полицейской машине и разбили лобовое стекло у другого патрульного автомобиля на японском острове Окинава, передает агентство Kyodo.

Инцидент произошел на дороге в районе курортного поселка Онна.

В результате американцы были арестованы. По данным следствия, они были в состоянии алкогольного опьянения.

На острове Окинава размещена основная часть американских военных объектов в Японии. Там, в частности, дислоцирована дивизия морской пехоты.