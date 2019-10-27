Самолет Новосибирск — Москва экстренно сел из-за азербайджанца
Накануне, 27 октября, в пермском аэропорту Большое Савино совершил экстренную посадку «Боинг-738», следовавший рейсом Новосибирск — Москва. Причиной посадки стало то, что одному из пассажиров стало плохо, сообщает сайт 59.RU.
Согласно информации издания, в пермском аэропорту Большое Савино медицинская помощь потребовалась 62-летнему гражданину Азербайджана.
«Пассажир остался в Перми. Самолет спустя час продолжил рейс до Москвы», - сообщили в аэропорту Большого Савино.