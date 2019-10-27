На встрече Рамиз Мехтиев отметил наличие крепких дружественных связей между странами, добавив, что эти связи основываются на высоком доверии и личной дружбе между президентом Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

На встрече было отмечено, что научные структуры двух стран имеют широкое сотрудничество, которое продолжает успешно развиваться.

В свою очередь, Талия Хабриева поздравила Рамиза Мехтиева с избранием на должность президента НАНА и предоставила поздравительное письмо президента РАН Александра Сергеева.