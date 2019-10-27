Первая встреча Рамиза Мехтиева в новой должности фото
Президент Национальной академии наук Азербайджана академик Рамиз Мехтиев провел встречу с вице-президентом Российской академии наук академиком Талией Хабриевой.
На встрече Рамиз Мехтиев отметил наличие крепких дружественных связей между странами, добавив, что эти связи основываются на высоком доверии и личной дружбе между президентом Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
На встрече было отмечено, что научные структуры двух стран имеют широкое сотрудничество, которое продолжает успешно развиваться.
В свою очередь, Талия Хабриева поздравила Рамиза Мехтиева с избранием на должность президента НАНА и предоставила поздравительное письмо президента РАН Александра Сергеева.