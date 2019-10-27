Ильхам Алиев открыл ряд объектов в Габале фото; обновлено 12:47
В Габале состоялось открытие после реконструкции автомобильной дороги Беюк Амили - Былых - Амирван. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги, сообщает официальный сайт главы государства.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Габалу ознакомился с цветочной теплицей в поселке Вандам Габалинского района, сообщает официальный сайт главы государства.
Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после реконструкции на подстанции«Габала» мощностью 110/35/10 киловольт, а также принял участие в сдаче в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Габала.
Также состоялась церемония открытия Габалинского филиала ОАО «Азерхалча». Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыл в Габалинский район, сообщает пресс-служба главы государства.