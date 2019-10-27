Зеленский призвал решить конфликт в Донбассе

Разведение сил и средств в поселках Золотое и Петровское необходимо для разрешения конфликта в Донбассе дипломатическим путем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с представителями партии «Национальный корпус», передает «Левый берег».

«Вопрос не в скорости, потому что Северная и Южная Корея до сих пор разные страны разного уровня. Но там не убивают людей. Любая война заканчивается дипломатией. Так везде было и будет в мире. И у нас так будет», — выразил уверенность Зеленский.

Он отметил, что дипломатический путь предполагает общение с президентом России Владимиром Путиным. «А разведение — условие "Минска", при котором у меня есть возможность вообще с ними говорить», — отметил украинский президент.