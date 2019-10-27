Миллиардеры-азербайджанцы – это понятно. А откуда у армян миллиарды? наша реплика
Не странно ли, что информация об этом, вот уже который день висящая на нашем сайте, не произвела ни сенсации, ни ажиотажа, ни особого читательского спроса? Между тем речь идет о явлении эпохального значения – зарождении, точнее, утверждении в азербайджанской действительности нового класса. Именно класса – не социальной прослойки, не группы богатеев, а обладателей большей части экономического достояния страны, ее совокупного продукта и денежной массы, а следовательно, и много чего другого, о чем мало что известно простому люду.
Впрочем, рядовой человек вполне удовлетворяется хлебом насущным, ему нет дела до социальных тонкостей. Например, таких – как и откуда вдруг, едва ли не в одночасье появился целый класс богатеев, которых когда-то называли буржуями. Кто они, эти люди? Для того, чтобы из людской массы выделилось сообщество, обладающее наибольшей частью общественного достояния, требуется не только накопление капитала и сосредоточение его в руках наиболее предприимчивой части населения, но и время - многие десятилетия, если не века. А тут практически за пару тройку лет сформировался целый класс, овладевший огромными капиталами.
Но пока речь о другом.
Оставим на время полное безразличие азербайджанского общества к миллиардам, которыми, как объявил швейцарский банк, владеют наши соотечественники. В упомянутой информации лично меня поразило другое – оказывается и наши соседи – армяне немало преуспели в этом древнем человеческом устремлении – обогащении. Вот это-то неожиданное соседство – в списке самых богатых народов – лишило меня покоя. Объяснение тому простое: несметное количество миллиардеров-азербайджанцев мало кого удивляет – что ни говори, а речь идет о жителях страны, обладателях нефти, газа, золота, серебра и прочих дорогих природных ископаемых и драгметаллов, которые провидение решило упрятать на территориях, где с незапамятных времен проживают азербайджанцы. Правда, об этой чудесной истории наши предки не располагали точной информацией.
Когда-то это безразличие к собственному богатству имело то простое объяснение, что среди народа водилось не так уж много геологов. А России, последние столетия владевшей правами хозяина-распорядителя этих несметных богатств, было не до Азербайджана. У нее своих, куда больших сокровищ было не счесть.
Странно однако другое – безразличие к собственным богатствам как было, так и осталось после того как профессия геолога стала самой популярной среди азербайджанцев. И не надо кивать в связи с этим на советскую власть…