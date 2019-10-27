Не странно ли, что информация об этом, вот уже который день висящая на нашем сайте, не произвела ни сенсации, ни ажиотажа, ни особого читательского спроса? Между тем речь идет о явлении эпохального значения – зарождении, точнее, утверждении в азербайджанской действительности нового класса. Именно класса – не социальной прослойки, не группы богатеев, а обладателей большей части экономического достояния страны, ее совокупного продукта и денежной массы, а следовательно, и много чего другого, о чем мало что известно простому люду.

Впрочем, рядовой человек вполне удовлетворяется хлебом насущным, ему нет дела до социальных тонкостей. Например, таких – как и откуда вдруг, едва ли не в одночасье появился целый класс богатеев, которых когда-то называли буржуями. Кто они, эти люди? Для того, чтобы из людской массы выделилось сообщество, обладающее наибольшей частью общественного достояния, требуется не только накопление капитала и сосредоточение его в руках наиболее предприимчивой части населения, но и время - многие десятилетия, если не века. А тут практически за пару тройку лет сформировался целый класс, овладевший огромными капиталами.

Но пока речь о другом.

Оставим на время полное безразличие азербайджанского общества к миллиардам, которыми, как объявил швейцарский банк, владеют наши соотечественники. В упомянутой информации лично меня поразило другое – оказывается и наши соседи – армяне немало преуспели в этом древнем человеческом устремлении – обогащении. Вот это-то неожиданное соседство – в списке самых богатых народов – лишило меня покоя. Объяснение тому простое: несметное количество миллиардеров-азербайджанцев мало кого удивляет – что ни говори, а речь идет о жителях страны, обладателях нефти, газа, золота, серебра и прочих дорогих природных ископаемых и драгметаллов, которые провидение решило упрятать на территориях, где с незапамятных времен проживают азербайджанцы. Правда, об этой чудесной истории наши предки не располагали точной информацией.

Когда-то это безразличие к собственному богатству имело то простое объяснение, что среди народа водилось не так уж много геологов. А России, последние столетия владевшей правами хозяина-распорядителя этих несметных богатств, было не до Азербайджана. У нее своих, куда больших сокровищ было не счесть.

Странно однако другое – безразличие к собственным богатствам как было, так и осталось после того как профессия геолога стала самой популярной среди азербайджанцев. И не надо кивать в связи с этим на советскую власть…