Экс-главу правительства Дагестана признали виновным в многомиллионной растрате

Лефортовский суд Москвы в понедельник вынес обвинительный приговор в отношении бывших врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова по делу о растрате бюджетных средств, передает ТАСС.

"Гамидов, Юсуфов и трое иных лиц, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, выработали схему преступления и провели распределения ролей. Гамидов должен был использовать служебное положение для осуществления своего плана", - огласила вводную часть приговора судья. Наказание для обвиняемых суд назовет в завершающей части приговора.

Им вменяется хищение в форме растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 40 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале.