Заур Расулзаде, отдел политики 12:48

«Азербайджан получил большие преимущества от участия в Движении неприсоединения и сможет через эту площадку донести свой голос до мирового сообщества». Об этом haqqin.az заявил белорусский политолог Алексей Дзермант. Как считает А.Дзермант, в наше время, когда мир меняется и все больше становится многополярным, на такие организации Движения неприсоединения есть запрос.

«Не раз от некоторых политологов на Западе слышал высказывания с саркастическими нотками об этой организации, мол, в нее входят карликовые и слаборазвитые государства Африки и Латинской Америки, и она не имеет никакого влияния на мировую политику. Однако в составе участников Движения - Индия, Малайзия, Иран, Беларусь и другие страны, а их явно нельзя относить к карликовым и слаборазвитым и именно они в последние годы создают тренд в мировой политике. А участие такой быстроразвивающейся страны как Азербайджан в этой структуре придаст ей дополнительную силу», - убежден политолог. На Западе привыкли считать НАТО и ЕС самыми мощными организациями, с чем никто и не спорит, признает белорусский эксперт. Однако сегодня, отмечает он, «на наших глазах эти организации слабеют. Былой солидарности в НАТО не осталось, а если посмотреть на отношения Турции с другими странами альянса, или Брекзит, который явно вносит раскол в ряды ЕС, о единстве этих организаций говорить уже не приходится». Так что Баку, уверен Дзермант, выбрал верную тактику, поддержав многополярность мира. «Азербайджан - единственная республика Южного Кавказа, которая решила не вступать в военные блоки, в то время как Грузия активно, хотя и безуспешно, стремится к членству в НАТО, а Армения является полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В отличие от своих соседей, Азербайджан стремится развивать партнерские отношения как с Россией, так и с США, и смог добиться того, чтобы его стратегический выбор был принят двумя конкурирующими державами», - подчеркивает он. Другой белорусский политолог, Вадим Елфимов, также не сомневается, что у Движения неприсоединения большое будущее.