«Разве Индия, Пакистан, Малайзия и ЮАР карлики?!» возвращаясь к бакинскому саммиту
«Азербайджан получил большие преимущества от участия в Движении неприсоединения и сможет через эту площадку донести свой голос до мирового сообщества». Об этом haqqin.az заявил белорусский политолог Алексей Дзермант.
Как считает А.Дзермант, в наше время, когда мир меняется и все больше становится многополярным, на такие организации Движения неприсоединения есть запрос.
«Не раз от некоторых политологов на Западе слышал высказывания с саркастическими нотками об этой организации, мол, в нее входят карликовые и слаборазвитые государства Африки и Латинской Америки, и она не имеет никакого влияния на мировую политику. Однако в составе участников Движения - Индия, Малайзия, Иран, Беларусь и другие страны, а их явно нельзя относить к карликовым и слаборазвитым и именно они в последние годы создают тренд в мировой политике. А участие такой быстроразвивающейся страны как Азербайджан в этой структуре придаст ей дополнительную силу», - убежден политолог.
На Западе привыкли считать НАТО и ЕС самыми мощными организациями, с чем никто и не спорит, признает белорусский эксперт. Однако сегодня, отмечает он, «на наших глазах эти организации слабеют. Былой солидарности в НАТО не осталось, а если посмотреть на отношения Турции с другими странами альянса, или Брекзит, который явно вносит раскол в ряды ЕС, о единстве этих организаций говорить уже не приходится».
Так что Баку, уверен Дзермант, выбрал верную тактику, поддержав многополярность мира. «Азербайджан - единственная республика Южного Кавказа, которая решила не вступать в военные блоки, в то время как Грузия активно, хотя и безуспешно, стремится к членству в НАТО, а Армения является полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В отличие от своих соседей, Азербайджан стремится развивать партнерские отношения как с Россией, так и с США, и смог добиться того, чтобы его стратегический выбор был принят двумя конкурирующими державами», - подчеркивает он.
Другой белорусский политолог, Вадим Елфимов, также не сомневается, что у Движения неприсоединения большое будущее.
«Потерпела крах гипотеза, будто Неприсоединение было ситуативно связано с разделением мира на два лагеря, что оно, по сути, являлось лишь амортизирующей прокладкой меж двух супердержав и что за ним не стоит ничего глубинного, самостоятельного. Однако, как видим, Движение пережило распад биполярной системы. Кстати, Беларусь — ныне единственный представитель Европы в движении, а точнее — представитель Движения в Европе. И такое геополитическое положение Беларуси вызывает особый интерес всех участников — и к ее позиции, и к ее связям.
С другой стороны, эти 120 стран, эта половина мира представляют собой не менее четверти экономического потенциала Земли. Возьмем Индию, теперь она мощнейшая промышленная держава, а вступала в Движение вчерашней колонией. А Индонезия? А Бразилия, Венесуэла? Обновленная ЮАР? Время работает на новые быстрорастущие экономики. И список «новых тигров», «новых пум», «новых львов» будет постоянно расти. Так что постепенный рост влияния Неприсоединения — процесс уже не только политический, но и экономический. Не зря к нему приглядываются Китай и Россия — в статусе официальных наблюдателей. И ориентиров. Поэтому считаю выбор Азербайджана правильным и отвечающим его интересам», - подчеркивает политолог.
Примечательно, что в отличие от Беларуси, ставшей членом Движения неприсоединения наряду с Узбекистаном и Туркменистаном, государственная конституция Азербайджана не определяет «нейтралитет» как обязательный подход в международных отношениях. Но именно проблемы, создаваемые региональной нестабильностью и оккупацией 20% территории страны Арменией, обусловили необходимость такой стратегии.
Между тем Беларусь предлагает странам – членам организации провести в 2021 году конференцию о новом миропорядке. В Минске считают, что такая встреча будет иметь большое символическое значение, ведь в сентябре 2021 года Движение неприсоединения отмечает 60-летие.
Замминистра иностранных дел Беларуси Владимир Андрейченко в своем выступлении на бакинском саммите Движения подчеркнул, что Беларусь готова к взаимодействию со всеми партнерами в целях преодоления вызовов и угроз современности.
«Мы будем и далее последовательно поддерживать ценности Движения неприсоединения, основанные на Уставе ООН, в том числе принципы суверенитета, территориальной целостности и равенства, мирного разрешения споров, неприменения силы или угрозы силой, невмешательства во внутренние дела суверенных государств», - заявил он.