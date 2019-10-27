Приближенный аль-Багдади рассказал о его последних днях и казне ИГ

Мухаммед Али Саджет был ранее выслежен иракской военной разведкой и в настоящее время находится под арестом. В беседе с саудовским телеканалом он рассказал о последних днях аль-Багдади.

В день, когда США объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб, телеканал Al Arabiya взял эксклюзивное интервью у одного из ближайших соратников главаря ИГИЛ.

По предварительным данным, именно полученная от Саджета информация позволила провести операцию по уничтожению аль-Багдади, отмечает Al Arabiya.

По словам собеседника Al Arabiya, лидер ИГ не ожидал, что нападение произойдет, поскольку он всегда заранее предпринимал «строгие меры безопасности», а его тактика конспирации была «превосходной». Аль-Багдади хотел изменить свое местоположение, которое до последнего времени находилось в районе сирийско-иракской границы, но «не знал, как это сделать», добавил Саджет: «Он находился в подземном туннеле длиной восемь метров и шириной от пяти до шести метров. Там была библиотека, религиозные книги и Коран, укрытие было хорошим».

Бывший соратник главаря ИГ рассказал и о казне «халифата», часть которой была в свое время «потеряна в иракской пустыне». По словам Саджета, высшие руководители ИГ, в том числе и он сам, прятали наличные доллары, золото и серебро в тайниках в пустынной местности, и $25 млн были потеряны в пустыне Анбар (на западе Ирака), но позже их «нашли местные пастухи».