Останки аль-Багдади доставили на американскую военную базу

Останки ликвидированного главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади доставлены в Ирак, сообщает телеканал Al Sumariya.

При этом телеканал не уточнил, кто именно их доставил.

По сведениям Al Sumariya, останки аль-Багдади перевезены на военную базу Айн эль-Асад, расположенную в иракской провинции Анбар, где расквартированы военнослужащие США. Телеканал не исключает, что главарь ИГ будет захоронен на территории Ирака.

Отметим, что накануне телекомпания CNN выдвинула версию, что останки аль-Багдади могут быть сброшены в море.