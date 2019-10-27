Ильхам Алиев уже в Агдаше фото; обновлено 16:15
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле, а также в открытии Солодкового промышленного парка, сообщает официальный сайт главы государства.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Агдаш принял участие в церемонии открытия реконструированной автомобильной дороги Голгети - Дехнехалил - Гошаговаг - Арабоджагы, сообщает официальный сайт главы государства.
Кроме того, в Агдаше в эксплуатацию были сданы системы снабжения питьевой водой и канализации города. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.
Также президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта административного здания Агдашского телекоммуникационного узла.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня приехал в Агдашский район.
Сначала глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Агдаш, возложил к нему цветы.
Президент Ильхам Алиев был проинформирован о созидательной работе и благоустройстве, проведенных вокруг памятника, а также во всем районе.