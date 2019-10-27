Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта Центра обслуживания «Шебеке» в Агдашском районном телекоммуникационном узле, а также в открытии Солодкового промышленного парка, сообщает официальный сайт главы государства.

* * * 14:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Агдаш принял участие в церемонии открытия реконструированной автомобильной дороги Голгети - Дехнехалил - Гошаговаг - Арабоджагы, сообщает официальный сайт главы государства.

Кроме того, в Агдаше в эксплуатацию были сданы системы снабжения питьевой водой и канализации города. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Также президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта административного здания Агдашского телекоммуникационного узла.