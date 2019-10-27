Представитель премьера Британии в Баку

Торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон находится с визитом в Азербайджане. Николсон примет участие в нескольких церемониях открытия проектов, финансируемых правительством Великобритании и реализуемых Британским советом в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на британское посольство в Баку.

Согласно информации, наряду со встречами с высшими должностными лицами Азербайджана и членами британского бизнес-сообщества, баронесса Николсон встретится с женщинами-лидерами сообщества для обсуждения вопросов, связанных с расширением прав и возможностей женщин, бытовым насилием, и других вопросов, обусловленных гендерной проблематикой и защитой детей.

«...С нетерпением жду встреч с представителями правящих кругов Азербайджана для изучения дальнейших возможностей сотрудничества», - сказала Эмма Николсон.