Brexit отложили до 31 января

Евросоюз в составе 27 стран согласился отложить Brexit до 31 января, теперь предстоит письменно утвердить это решение, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

Великобритания ранее попросила отложить свой выход из ЕС с 31 октября до 31 января, поскольку пока так и не ратифицирован договор об условиях Brexit, пишет РИА Новости.

"ЕС в составе 27 стран согласился, что он примет запрос Великобритании на продление Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет официально оформлено согласно письменной процедуре", - сообщил Туск в Twitter.