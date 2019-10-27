BOEING A220: причины инцидентов пока неясны

Близкий к расследованию человек сообщил, что 15 октября авиакомпания Swiss остановила эксплуатацию всех самолетов этой модели после третьего за последний месяц летного инцидента, в результате которого поднявшийся в небо самолет вынужден был вне плана возвратиться в аэропорт вылета или сесть в другом.

В Соединенных Штатах проводится расследование, связаны ли три инцидента с этими самолетами с установкой нового программного обеспечения, об этом сообщило агентство Reuter.

Именно из-за этого производитель двигателей для Boeing компания Pratt&Whitney распорядилась провести тщательную проверку своих изделий по всему миру.

Прозвучало мнение, что повреждения двигателей возникли из-за новой недавно внедренной программатуры, которая вызвала внутренние вибрации.

В ходе проверки компании Airbus и Pratt&Whitney предложили пилотам A220 набирать высоту 8,8 тысячи метров, не нагружая двигатели выше 95 процентов мощности.

Двигатели того же семейства и того же изготовителя широко используются уже не первый год на аэробусах A320. Но используемое на них программное обеспечение пока не включено в общее расследование.

Пока что не установлена конкретная причина проблем с двигателями, потому источник утверждает, что возможны и другие причины возникновения дефектов.

Ход расследования не комментируют ни представители Airbus, ни официальные должностные лица США, привлеченные к процессу.

Как утверждает медиа, во время одного из происшествий был пробит корпус двигателя над Францией, и агентство решило привлечь 150 добровольцев для поиска обломков в лесах на территории восточной Франции, чтобы помочь расследованию.

Латвийская авиакомпания air Baltic, как и многие другие в мире, используют самолеты семейства Airbus – в конце сентября были получены последние из 20 новеньких моделей A220-300. Они, кстати, считаются на сегодняшний день наиболее «дружественными к окружающей среде» среди эксплуатируемых в мире. Латвийский авиаперевозчик многие годы расширяет географию полетов, а Рижский аэропорт является одним из крупнейших в Северной Европе. Кстати, есть прямой авиарейс Рига-Баку, который выполняют авиакомпании «Азербаджан Хава Йоллары» и air Baltic.

Как сообщили порталу delfi представители латвийской компании, здесь твердо соблюдают все указания и директивы компании-изготовителя относительно дополнительных проверок, которые на прошлой неделе проводились в Риге по отношению к самолетам A220-300.

Во время них не констатированы нарушения, которые бы повлияли на мощность.

В латвийской авиакомпании утверждают, что безопасность полетов — главное в ее работе.

Аir Baltic продолжает полеты самолетами A220-300, одновременно осуществляя все меры предосторожности. В компании подчеркивают, что на этих самолетах используются двигатели другого типа, нежели те, которые установлены на машинах авиапарка компании Swiss.

Производитель, в свою очередь, подтверждает, что эти двигатели соответствуют всем критериям бесперебойного летного ресурса.

A-220 – это так называемый узкофюзеляжный самолет средней дальности. Ранее выпускался под брендом Bombardier Cseries.

Мне приходилось летать этими бортами, и уровень комфорта, и надежность не вызывали сомнений. Хотя, конечно, летать на Boeing 737-800 куда приятнее — в воздухе такая машина как настоящий океанский лайнер, разрезающий волны, не подвержена их ударам.

На фоне новостей о проблемах с самолетами Boeing в медийном пространстве Латвии прозвучали тревожные цифры о многомиллионных убытках air Baltic.

Потери национального авиаперевозчика составили в первом полугодии текущего года при существенном увеличении оборота на 20 процентов, более 26 миллионов евро, что на 71 процент больше аналогичного периода прошлого года. Правда, цыплят по осени считают. Так, при текущих убытках в 2018-м по итогам года компания вышла на прибыль в 5 миллионов евро. Как сложится финансовая ситуация в 2019-м, пока неясно.

И еще. 14 октября air Baltic отменила 3 рейса из Риги — в Одессу, Москву и Милан. Первый — по погодным условиям, а два других — по техническим причинам. Каковы эти причины - пока не известно.