Горбачев рассказал, что помешало сохранить Советский Союз

Горбачев пишет о том, что «путь к политическому суверенитету республик, к их экономической самостоятельности, сохранению самобытности, развитию культуры лежал через обновление Союза, превращение его в демократическую, реальную, эффективную федерацию, которой республики делегируют часть своих полномочий», передает РИА Новости.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в своей новой книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира» выразил уверенность, что целостность СССР можно было сохранить. По его словам, созданию нового Союза, который бы отвечал интересам всех республик, помешал августовский путч.

По его словам, решающим шагом на этом пути должен был стать новый Союзный договор, подписание которого в 1991 году сорвал августовский путч.

Горбачев заявил, что на посту президента «до конца боролся за единство страны»: «Боролся – хочу это подчеркнуть – политическими средствами, пытался убедить в своей правоте граждан и моих коллег – руководителей республик. И сегодня считаю, что целостность страны можно было сохранить, что новый Союз отвечал бы интересам всех. Но путч ослабил мои позиции»:

«Руководство самой большой республики в составе СССР – России во главе с Борисом Ельциным пошло по пути дезинтеграции. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства», – заявляет бывший советский лидер.

По словам Горбачева, нет ничего удивительного в том, что большинство россиян сожалеют о распаде Союза, а 1990-е годы считают самым тяжелым периодом в своей жизни.