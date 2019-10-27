Горбачев рассказал, что помешало сохранить Советский Союз
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в своей новой книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира» выразил уверенность, что целостность СССР можно было сохранить. По его словам, созданию нового Союза, который бы отвечал интересам всех республик, помешал августовский путч.
Горбачев пишет о том, что «путь к политическому суверенитету республик, к их экономической самостоятельности, сохранению самобытности, развитию культуры лежал через обновление Союза, превращение его в демократическую, реальную, эффективную федерацию, которой республики делегируют часть своих полномочий», передает РИА Новости.
По его словам, решающим шагом на этом пути должен был стать новый Союзный договор, подписание которого в 1991 году сорвал августовский путч.
Горбачев заявил, что на посту президента «до конца боролся за единство страны»: «Боролся – хочу это подчеркнуть – политическими средствами, пытался убедить в своей правоте граждан и моих коллег – руководителей республик. И сегодня считаю, что целостность страны можно было сохранить, что новый Союз отвечал бы интересам всех. Но путч ослабил мои позиции»:
«Руководство самой большой республики в составе СССР – России во главе с Борисом Ельциным пошло по пути дезинтеграции. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства», – заявляет бывший советский лидер.
По словам Горбачева, нет ничего удивительного в том, что большинство россиян сожалеют о распаде Союза, а 1990-е годы считают самым тяжелым периодом в своей жизни.