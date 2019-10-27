Сайт Зурабишвили взломали и разместили фото Саакашвили: I'll be back

Хакеры атаковали сотни грузинских порталов, в том числе сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили, на котором вместо контента появилась фотография Михаила Саакашвили на фоне грузинского флага и с надписью I"ll be back. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

В настоящее время сайт президента Грузии не работает. Фото Саакашвили там тоже нет.

Грузинское онлайн-издание Netgazeti со ссылкой на компанию Pro-Service сообщает, что кибератаке подверглись около 2 тысяч сайтов, и их количество растет. Жертвами атаки хакеров стали страницы государственных ведомств, судов, НПО, компаний и СМИ.