В Польше поймали «российского шпиона»

Подозреваемый в шпионаже в пользу России задержан в Польше. Об этом сообщает Агентство внутренней безопасности этой страны, передает Радио Польши.

Известно, что его зовут Петр С., он арестован на три месяца. Другие данные пока не приводятся. Отмечается, что следователи собрали доказательства сотрудничества с российской разведкой.

Мужчину также обвиняют в незаконном хранении оружия и использовании поддельных документов, уточнил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарына. По его словам, подозреваемый — офицер Агентства национальной безопасности.