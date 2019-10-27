Сотни американских военных вернулись на север Сирии

Более 500 американских военнослужащих, недавно эвакуированных из Сирии в Ирак, пересекли иракско-сирийскую границу и прибыли на военную базу в северо-восточном регионе Сирии, сообщает газета Asharq Al-Awsat.

Согласно информации, "более 500 солдат армии США, а также военная техника прибыли из Ирака на военную базу, расположенную на северо-востоке Сирии". Эта база расположена между населенными пунктами Телль-Тамер и Телль- Байдар, близ автострады М4, которая проходит от иракской границы через приграничный город Камышлы до города Алеппо.

Как уточняет новостной портал Shafaaq News, минувшей ночью из Ирака на территорию Сирии прошло несколько армейских колонн. В общей сложности, в Сирию было переброшено около 150 единиц военной техники, включая не менее 35 бронетранспортеров.