Азербайджанские ученые на научном конгрессе в Турции

Согласно информации, в мероприятии, в котором были представлены специалисты 20 стран, принял участие председатель Ассоциации бариатрических метаболических хирургов, сотрудник 1-ой кафедры хирургии Азербайджанского медицинского университета, доктор философии по медицине, бариатрический метаболический хирург Тариель Омаров. Он проинформировал участников мероприятия о развитии данной сферы в области здравоохранения Азербайджана. В работе конгресса приняли участие член-корреспондент Академии наук Азербайджана профессор Н.Байрамов, сотрудник 2-ой кафедры хирургии Азербайджанского медицинского университета Э.Абдинов, сотрудница 3-ей кафедры хирургии Азербайджанского медицинского университета Э.Набиева, врач-специалист Э.Рзаев, диетологи Т.Зейналова и И.Шамилов. В мероприятии также приняли участие представители Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана. Тариэль Омаров заявил, что Азербайджан готов помочь этим тюркоязычным странам в развитии бариатрической хирургии.

В информации отмечается, что 31 Международный бариатрический клуб был официально основан в 2016 году при Оксфордском университете. Тариэль Омаров входит в число экспертов клуба. Выступление Омарова, который более 5 лет практикует методы бариатрической метаболической хирургии, о методах хирургической резекции желудка было с интересом выслушано участниками. В настоящее время проводятся многочисленные исследования по профилактике хирургических осложнений. В ходе конгресса участники также ознакомились с опытом самых известных специалистов в этой сфере. Тариэль Омаров рассказал присутствующим, что в последние 6 лет в Азербайджане было проведено около 3 тысяч бариатрических метаболических хирургических операций, 80% из которых пришлись на резекцию желудка.

В ходе мероприятия была проведена хирургическая операция, за которой смогли понаблюдать 300 участников.