Глава МИД Болгарии сделала заявление по Карабаху

Карабахский конфликт должен решаться под эгидой Минской группы ОБСЕ, заявила на пресс-конференции в Ереване глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.

Согласно информации, говоря о планах Болгарии закупать азербайджанский газ и позиции по карабахскому конфликту, министр отметила, что это важная программа, пишут армянские СМИ.

"Стабильность, благоденствие, урегулирование замороженных конфликтов в регионе - приоритеты для Евросоюза... В регионе много замороженных конфликтов... Будет очень важно решать их путем переговоров, чтобы это не ограничивало экономическое развитие. В случае карабахского конфликта единственный метод - урегулирование под эгидой МГ ОБСЕ при содействии ЕС. У нас особый подход к Южному Кавказу", - заявила болгарский министр.