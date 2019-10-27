Ветераны спецназа: Трамп мог рассказать ненужные детали по аль-Багдади

Трамп, который говорил в течение 48 минут и отвечал на ряд вопросов в Белом доме, подробно рассказал о спецоперации, которую, по его словам, он наблюдал в реальном времени, «как будто смотрел фильм», пишет интнернет-издание «Красная весна».

Заявляя о смерти лидера ИГИЛ‌ Абу Бакра аль-Багдади, президент Дональд Трамп мог раскрыть множество важных деталей о секретной военной операции, что может поставить под угрозу разведку, будущие рейды и спецоперации, опасаются ветераны американской армии. Об этом пишет издание Politico.

Среди самых поразительных его откровений было то, как именно бойцы подразделения «Дельта» проникли в сильно укрепленный комплекс, проделали бреши в его стенах, чтобы избежать заминированных входов, и преследовали главаря террористов в сети туннелей, где он привел в действие жилет смертника, взорвав себя и троих детей.

«Я всегда немного нервничаю, когда люди, не знающие об операциях, начинают описывать их ход», — приводит Politico оценку Майкла Нагата, генерал-лейтенанта в отставке, который был старшим командиром спецопераций на Ближнем Востоке на ранних этапах кампании против ИГИЛ.

Некоторые детали, раскрытые Трампом, могут помочь террористическим группам сложить воедино данные о том, как силы США по борьбе с терроризмом собирают разведданные и выполняют такие опасные миссии, считают ветераны предыдущих операций.