Ученые назвали предотвращающие рак продукты

Диета с высоким содержанием клетчатки (пищевых волокон) и йогурта связана с низким риском развития рака легких, утверждают ученые Медицинского центра Университета Вандербильта (США). Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали данные, полученные при участии 1,4 миллиона взрослых жителей США. Добровольцы были разделены на пять групп в зависимости от уровня потребления клетчатки и йогурта. Оказалось, что у тех, кто ел много йогурта и пищевых волокон, риск заболевания раком снижался на 33 процента по сравнению с группой, где люди не употребляли йогурт или клетчатку.

Эффект может быть связан с наличием пребиотиков — компонентов пищи, которые не усваиваются организмом, однако стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике. Снижение вероятности заболевания наблюдалось у курильщиков, в том числе бывших, а также у никогда не куривших людей. Связь также была выявлена у добровольцев различного пола и национальностей.