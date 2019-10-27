Кремль об убийстве аль-Багдади

Если информация о ликвидации главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади подтверждается, то можно говорить о серьезном вкладе президента США Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует Интерфакс в понедельник, 28 октября.

Он отметил, что российские военные видели в зоне сирийской провинции Идлиб американские самолеты и беспилотники.

Об уничтожении «террориста номер один» Дональд Трамп объявил 27 октября. По его словам, во время операции были также уничтожены его подручные и значительное число боевиков, при этом ни один американский солдат не пострадал.

По данным агентства Anadolu, на месте ликвидации лидера ИГ были обнаружены семь тел, в том числе ребенка и трех женщин. Всего операция длилась четыре часа, в ней был задействован спецназ. Раскрыть местонахождение аль-Багдади якобы помогли его ближайшие помощники.