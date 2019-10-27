Минюст Турции обязал МИД обеспечить арест Мазлума Абдо

Министерство юстиции Турции обязало МИД страны обеспечить арест и выдачу главаря сирийского крыла РКК - YPG Фархата Абди Шахина, более известного как «Мазлум Кобани» (Мазлум Абдо), сообщает Anadolu.

После объявления «Мазлума Кобани» в международный розыск по линии Интерпола в МИД Турции направлено досье с требованием обеспечения выдачи террориста, говорится в сообщении Минюста.

Отметитм, что на «главнокомандующего» арабо-курдскими отрядами в Сирии (SDF), лидера террористической группировки YPG Мазлума Абдо выдан красный бюллетень Интерпола, он находится в международном розыске.