Вашингтон готовит новые санкции против Ирана

Вашингтон расширит санкции в отношении Ирана, заявил глава американского Минфина США Стивен Мнучин, находящийся с визитом в Иерусалиме, сообщает Reuters.

"Мы оказываем кампанию по максимальному давлению посредством санкций. Они сработали, и они работают, они перекрывают поток денег", - приводит агентство слова Мнучина.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, с которым Мнучин провел встречу, призвал усилить давление на Иран, отмечает Reuters.