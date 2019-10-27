Российские военные едут в Турцию

Военная российская делегация приедет в Турцию для обсуждения обстановки в Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, в том случае, если курдские вооруженные формирования "Силы народной самообороны" не выйдут из зоны безопасности, то "мы очистим от них эти территории".

"Сейчас нельзя сказать, что все бойцы СНС покинули эти территории. К нам приедет делегация из РФ, чтобы обсудить шаги, которые необходимо предпринять в рамках планируемого совместного патрулирования на северо-востоке Сирии", - цитирует турецкого министра ТАСС.