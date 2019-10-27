Сборную Азербайджана возглавил кубинский тренер

Объявлено имя нового главного тренера сборной Азербайджана по боксу. Им стал кубинский специалист Умберто Орта Домингес.

На этом посту Домингес сменил Наримана Абдуллаева, который исполнял обязанности главного тренера после отставки Вагифа Ширинова, объявившего о своем уходе после Европейских игр-2019 в Минске.

С 53-летним кубинцем заключен контракт сроком на один год. Домингес долгие годы тренировал юношескую и молодежную сборные Кубы. Его подопечные 80 раз становились чемпионами мира и 9 раз выигрывали на Олимпиадах.

С 2016 года тренер работал в России, а теперь перебрался в Азербайджан.

Старшим тренером, как и было до Евроигр, будет Нариман Абдуллаев.