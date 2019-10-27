В Лондоне напали на турецкую чиновницу

В Лондоне на главу администрации турецкого района Санджактепе Шейму Догюджю напали демонстранты, протестующие против турецкой военной операции в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра.

Согласно заявлению, Догюджю приехала в Лондон на заседание Международного союза муниципалитетов. В столице Британии она стала свидетельницей акции протеста, участники которой утверждали, что Турция убивает детей и невинных людей с использованием химического оружия.

"Мы не могли оставаться безмолвными перед ложью, клеветой и оскорблениями, и мы не промолчали! "Вы лжете", - закричала я. Они набросились на нас с флагштоками и кулаками. Рядом с нами были только два полицейских, и их сил было недостаточно. Мои супруг и советник вмешались и меня увели из этого района. Погнавшись за нами, они снова попытались на нас напасть, но у них не получилось", - говорится в заявлении Догюджю в Twitter.