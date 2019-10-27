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В ближайшее время в Гёйчае пройдут масштабные праздничные мероприятия и турнир по футболу. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, район готовится к традиционному Празднику граната, который в отличие от предыдущих будет более масштабным и торжественным. И это не случайно. Ведь этот год юбилейный для компании AzNar, которая традиционно выступает спонсором Праздника граната. Со дня основания компании прошло 50 лет. Как известно, основанный в 1969 году Теймуром Ахмедовым завод в 2005 году был выкуплен его сыном – бывшим российским сенатором и бизнесменом Фархадом Ахмедовым.

Инвестировав более 100 миллионов долларов, Фархад Ахмедов создал на территории старого завода новый перерабатывающий завод, основанный на современных технологиях и отвечающий всем мировым стандартам. За очень короткое время произведенные на заводе натуральные гранатовые соки и другая продукция смогли найти свою нишу на мировых рынках и получить золотые медали на многих международных выставках. ЗАО AzNar в настоящее время обладает обширными плантациями граната на территории Гёйчайского района. Помимо гранатового и виноградного соков на заводе производится вино различных сортов, а также водка. Через свое дочернее предприятие ООО Kənd ЗАО AzNar также сделало большие инвестиции в Исмаиллинском районе. Там на территории села Курдмаши, включая озеро Екехана, было создано рыбное хозяйство. Кроме того, ООО Kənd начало заниматься выращиванием винограда, яблок и даже шафрана. В результате инвестиций Фархада Ахмедова, учитывая и сезонные работы, в Гёйчайском и Исмаиллинском районах были созданы рабочие места для нескольких тысяч человек.

Торжественные мероприятия в Гёйчае стартуют 7 ноября с началом футбольного турнира, посвященного 50-летию со дня создания AzNar. В футбольном турнире, который продлится два дня, примут участие команды компаний AzNar, AzGranata и Gilan. Примечательно, что в составе команды AzNar будет играть и сын Фархада Ахмедова Эдгар-Ядигяр Ахмедов, который является студентом второго курса Английской футбольной академии. Футбольный турнир может похвастаться и приличным призовым фондом. Так, занявшая первое место команда получит 15 тысяч манатов, второе место – 10 тысяч манатов, а за третье место выплатят 5 тысяч манатов. Гёйчайский городской стадион, на котором состоится турнир, также был капитально отремонтирован на средства ЗАО AzNar. Искусственный газон здесь был заменен натуральным, были также созданы две минифутбольные площадки, отвечающие стандартам FİFA. На территории стадиона также созданы площадки для волейбола и баскетбола, тренажерные залы, современные раздевалки, а также здание для судейского состава. Вместимость трибун была увеличена с 1500 до 2500 человек. На стадионе установлен большой монитор, а вокруг него высажено много деревьев. В общей сложности бизнесмен потратил свыще трех миллионов манатов на восстановление стадиона.

Наконец, сразу после завершения футбольного турнира, 9 ноября, начнется Праздник граната, который с нетерпением ждут не только жители Гёйчая, но и жители других регионов Азербайджана и иностранные туристы. Напомним, что организатором традиционного Праздника граната является ИВ Гёйчайского района, а генеральным спонсором – ЗАО AzNar. Начало праздника в этом году приходится на государственный праздник Азербайджана – День флага. Праздник начнется со встречи гостей на проспекте Гейдара Алиева в отеле «Чинар». После этого состоится официальная церемония открытия праздника. В рамках фестиваля будут проведены различные праздничные мероприятия, в том числе будет организована выставка творческих работ вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, кулинарный конкурс, показ работ азербайджанских дизайнеров-модельеров, традиционный конкурс красоты «Мисс Нар» и другие интересные мероприятия. В рамках фестиваля предусмотрено проведение ряда мероприятий и в ЗАО AzNar. Так, 9 ноября будет открыт 50-местный четырехзвездочный Nar Hotel, построенный на территории ЗАО AzNar. Это первый современный отель в районе. Помимо отеля, здесь также строится современный торгово-развлекательный центр, открытие которого состоится в следующем году. Также инвестор планирует к Празднику граната следующего года расширить отель и вдвое увеличить количество мест в нем.