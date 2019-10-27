Так не бывает, однако цифры говорят: мировая экономика падает, азербайджанская – растет

Состояние глобальной экономики вызывает настолько сильную тревогу, что сегодня, пожалуй, не найдется нашего современника, которого не волновали бы всевозможные сообщения и прогнозы на эту тему. Особую значимость приобретают в этом плане периодические отчеты Международного валютного фонда с прогнозами по темпам роста мировой экономики. А прогнозы неутешительны. Так, МВФ вновь понизил прогнозы по росту мирового ВВП на 2019 и 2020 годы на 0,2% и 0,1% - до 3% и 3,4% соответственно (в прошлый раз МВФ уже понижал прогнозы в июле).

Ожидаемый в 2019 году рост на 3% самый медленный со времен мирового финансового кризиса. Это серьезный спад с 3,8% в 2017 года, когда мир был в синхронном подъеме. Этот сдержанный рост является следствием растущих торговых барьеров, повышенной неопределенности в части торговли и геополитики. В числе причин замедления МВФ также называет низкий рост производительности и старение населения в странах с развитой экономикой.

Как же видится аналитикам МВФ состояние экономики ведущих стран мира, и как на этом фоне выглядит экономика Азербайджана?

МВФ не делает пощады никому. Главный мировой финансовый институт понизил прогноз по росту даже крупнейшей мировой экономики США на этот год на 0,2% - до 2,4%. Правда, прогноз на 2020 год, напротив, улучшен на 0,2% - до 2,1%. Снижение прогноза на текущий год фонд связывает с усилением вторичных эффектов от торговой напряженности между США и Китаем. В июле фонд прогнозировал рост ВВП США в этом году на 2,6%, а в следующем году - на 1,9%. Можно было бы предположить, что по расчетам МВФ, в следующем году напряженность в торговых отношениях между мировыми гигантами пойдет на спад.

Но по прогнозам роста ВВП Китая этого не скажешь. Так, прогнозы по росту ВВП Китая на текущий и следующий годы фондом понижены на 0,1% и 0,2% - до 6,1% и 5,8% соответственно. И это, по мнению фонда, связано не только с влиянием на экономику Китая торговой войны с США. Ухудшение прогнозов по Китаю связано также с тем, что "его экономика движется к более устойчивым темпам роста в среднесрочной перспективе". В июле МВФ уже снижал прогнозы по росту ВВП КНР на 2019-2020 годы на 0,1% - до 6,2% и 6% соответственно. Но, видимо, этого фонду показалось мало. Согласно его предыдущим оценкам, из-за торгового конфликта двух ведущих стран глобальная экономика потеряет 0,8%.

Не устояла перед глобальным спадом и экономика еврозоны. По прогнозу фонда, рост ВВП еврозоны также замедлится. Прогноз роста экономики еврозоны на 2019 и 2020 годы ухудшен на 0,2% и 0,1% - до 1,2% и 1,4% соответственно. К числу факторов ухудшения прогнозов в МВФ в первую очередь вновь назвали "вторичные эффекты от торговой напряженности между США и Китаем". Но не менее важным фактором фонд считает также старение населения и низкую производительность труда в развитых экономиках.

В очередной раз снижен прогноз и по росту ВВП России на 2019 год - с 1,2% до 1,1%, а прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,9%. Основная причина снижения та же - замедление роста глобальной экономики из-за торговых споров между США и КНР. В июле МВФ снизил прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,2%, при этом прогноз на 2020 год был улучшен до роста в 1,9%. Кстати, Всемирный банк также понизил оценку роста ВВП России в этом году до 1% с 1,2%, а на 2020 год - до 1,7% с 1,8% ранее. Да что там говорить, если Банк России снизил оценку роста ВВП в 2020 году с 1,8-2,3% до 1,5-2%, а в 2021 году - с 2-3% до 1,5-2,5%. Счетная палата также выразила сомнение в увеличении темпов роста экономики до 3,1% ВВП к 2021 году, как это прогнозируется в бюджете РФ на ближайшую трехлетку.