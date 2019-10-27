Так не бывает, однако цифры говорят: мировая экономика падает, азербайджанская – растет
Состояние глобальной экономики вызывает настолько сильную тревогу, что сегодня, пожалуй, не найдется нашего современника, которого не волновали бы всевозможные сообщения и прогнозы на эту тему. Особую значимость приобретают в этом плане периодические отчеты Международного валютного фонда с прогнозами по темпам роста мировой экономики. А прогнозы неутешительны. Так, МВФ вновь понизил прогнозы по росту мирового ВВП на 2019 и 2020 годы на 0,2% и 0,1% - до 3% и 3,4% соответственно (в прошлый раз МВФ уже понижал прогнозы в июле).
Ожидаемый в 2019 году рост на 3% самый медленный со времен мирового финансового кризиса. Это серьезный спад с 3,8% в 2017 года, когда мир был в синхронном подъеме. Этот сдержанный рост является следствием растущих торговых барьеров, повышенной неопределенности в части торговли и геополитики. В числе причин замедления МВФ также называет низкий рост производительности и старение населения в странах с развитой экономикой.
Как же видится аналитикам МВФ состояние экономики ведущих стран мира, и как на этом фоне выглядит экономика Азербайджана?
МВФ не делает пощады никому. Главный мировой финансовый институт понизил прогноз по росту даже крупнейшей мировой экономики США на этот год на 0,2% - до 2,4%. Правда, прогноз на 2020 год, напротив, улучшен на 0,2% - до 2,1%. Снижение прогноза на текущий год фонд связывает с усилением вторичных эффектов от торговой напряженности между США и Китаем. В июле фонд прогнозировал рост ВВП США в этом году на 2,6%, а в следующем году - на 1,9%. Можно было бы предположить, что по расчетам МВФ, в следующем году напряженность в торговых отношениях между мировыми гигантами пойдет на спад.
Но по прогнозам роста ВВП Китая этого не скажешь. Так, прогнозы по росту ВВП Китая на текущий и следующий годы фондом понижены на 0,1% и 0,2% - до 6,1% и 5,8% соответственно. И это, по мнению фонда, связано не только с влиянием на экономику Китая торговой войны с США. Ухудшение прогнозов по Китаю связано также с тем, что "его экономика движется к более устойчивым темпам роста в среднесрочной перспективе". В июле МВФ уже снижал прогнозы по росту ВВП КНР на 2019-2020 годы на 0,1% - до 6,2% и 6% соответственно. Но, видимо, этого фонду показалось мало. Согласно его предыдущим оценкам, из-за торгового конфликта двух ведущих стран глобальная экономика потеряет 0,8%.
Не устояла перед глобальным спадом и экономика еврозоны. По прогнозу фонда, рост ВВП еврозоны также замедлится. Прогноз роста экономики еврозоны на 2019 и 2020 годы ухудшен на 0,2% и 0,1% - до 1,2% и 1,4% соответственно. К числу факторов ухудшения прогнозов в МВФ в первую очередь вновь назвали "вторичные эффекты от торговой напряженности между США и Китаем". Но не менее важным фактором фонд считает также старение населения и низкую производительность труда в развитых экономиках.
В очередной раз снижен прогноз и по росту ВВП России на 2019 год - с 1,2% до 1,1%, а прогноз на 2020 год сохранен на уровне 1,9%. Основная причина снижения та же - замедление роста глобальной экономики из-за торговых споров между США и КНР. В июле МВФ снизил прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,2%, при этом прогноз на 2020 год был улучшен до роста в 1,9%. Кстати, Всемирный банк также понизил оценку роста ВВП России в этом году до 1% с 1,2%, а на 2020 год - до 1,7% с 1,8% ранее. Да что там говорить, если Банк России снизил оценку роста ВВП в 2020 году с 1,8-2,3% до 1,5-2%, а в 2021 году - с 2-3% до 1,5-2,5%. Счетная палата также выразила сомнение в увеличении темпов роста экономики до 3,1% ВВП к 2021 году, как это прогнозируется в бюджете РФ на ближайшую трехлетку.
И, наконец, азербайджанская экономика в прогнозах МВФ также смотрится не совсем так, как хотелось бы. В 2019 году экономика страны вырастет на 2,7% против апрельского прогноза в 3,4%. А в 2020 году - на 2,1% против 3,1%. В прошлом году темпы роста ВВП были на уровне 1%, а в 2024 году прогнозируются на уровне 2,4%. Инфляция в стране в 2019 году прогнозируется на уровне 2,8%, в 2020 году – 3%, а в 2024 году – 3%. В прошлом году потребительские цены были на уровне 2,3%. МВФ прогнозирует в течение 2019-2020 годов сохранение уровня бедности в стране в районе 5%. Профицит счета текущих операций с 12,9% от ВВП в 2018 году снизится в 2019 году до 9,7%, в 2020 году поднимется до 10%, а в 2024 году вновь снизится до 7,6% от ВВП. Показатель безработицы в 2019-2020годы останется на уровне 5%.
Правда, у правительства Азербайджана прогнозы несколько иные. Так, на 2019 год оно прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2%, в 2020 году – 2,4%. Среднегодовая инфляция на 2019 год по расчетам правительства составит 3,7%, на в 2020 году – 4,6%. Еще больше расходятся прогнозы по профициту платежного баланса. По прогнозам правительства этот показатель на 2019 год составляет около 8,5% ВВП, а на 2020 год – 2,1% ВВП. Конечно, после недавнего 15-процентного спада экономики страны нынешние, даже самые пессимистические прогнозы выглядят весьма обнадеживающе, чего не скажешь о многих других странах. В целом, экономика страны растет, и это главное. Снижаются же лишь прогнозы по темпам ее роста. И на фоне спада темпов роста экономики ведущих стран и глобальной экономики в целом это, скажем прямо, весьма отрадно. Ведь каждая доля процента такого роста в нынешней ситуации полной неразберихи, когда рост торговли практически остановился, добывается с огромным трудом.