Американские танки вблизи белорусской границы: чем ответит Минск?
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать план мероприятий по адекватному реагированию на размещение американских танков на границе в Литве, передает РИА Новости.
Лукашенко заявил, что появление в непосредственной близости от госграницы бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США - беспрецедентное событие. Белорусский лидер отметил, что Минск вынужден ответить на этот вызов, однако «бряцать оружием мы не должны».
По мнению белорусского лидера, США слишком демонстративно перебросили танки к границам его государства: «Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент».
Проигнорировать такую вопиющую наглость со стороны Штатов нельзя, уверен глава белорусского государства, однако ответ не предполагает «бряцание» оружием, так как Беларусь — миролюбивое государство, которое выступает против войны.
Речь идет о размещении американской бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США на полигоне в Пабраде в 15 км от границы с Беларусью. Этот полигон — один из самых крупных на территории Литвы. До настоящего времени американских подразделений в этой стране вообще не было.