Американские танки вблизи белорусской границы: чем ответит Минск?

Лукашенко заявил, что появление в непосредственной близости от госграницы бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США - беспрецедентное событие. Белорусский лидер отметил, что Минск вынужден ответить на этот вызов, однако «бряцать оружием мы не должны».

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать план мероприятий по адекватному реагированию на размещение американских танков на границе в Литве, передает РИА Новости.

По мнению белорусского лидера, США слишком демонстративно перебросили танки к границам его государства: «Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент».

Проигнорировать такую вопиющую наглость со стороны Штатов нельзя, уверен глава белорусского государства, однако ответ не предполагает «бряцание» оружием, так как Беларусь — миролюбивое государство, которое выступает против войны.

Речь идет о размещении американской бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США на полигоне в Пабраде в 15 км от границы с Беларусью. Этот полигон — один из самых крупных на территории Литвы. До настоящего времени американских подразделений в этой стране вообще не было.