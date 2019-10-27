Заканчивается восстановление «Сыныг кёрпю»
Ремонтно-восстановительные работы на «Сыныг кёрпю» («Красный мост»), расположенном в Газахском районе на государственной границе Азербайджана с Грузией, находятся на завершающей стадии.
Как говорится в сообщении Госслужбы защиты, развития и восстановления культурного наследия при Министерстве культуры, проект восстановления и консервации памятника культуры разработал Научно-исследовательский проектный институт «Азерберпа».
Реконструкция всемирно значимого исторического и культурного памятника «Сыныг кёрпю» завершится до конца этого года.
Отметим, «Сыныг кёрпю» был построен азербайджанскими архитекторами в XII веке. Длина постройки составляет 175 метров, а также состоит из четырех пролетов.
С грузинской стороны восстановительные работы также находятся на завершающей стадии.