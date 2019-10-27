Трамп пообещал опубликовать видео ликвидации аль-Багдади

Видеозапись с ликвидацией главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади может быть обнародована, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Отличные выходные. Мы поймали того, кто должен был быть пойман долгое время назад», – сказал Трамп, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Также глава американского государства отметил, что ролик с ликвидацией лидера ИГ может быть частично опубликован.

Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади в сирийском Идлибе. Минобороны РФ потребовало от США доказательств ликвидации главаря ИГ, подчеркнув, что пока не располагают достоверной информацией о проведении операции.