Бразильский тренер стал мусульманином в Дагестане
Бразильский тренер по боевым искусствам Марко Мачадо принял ислам после ряда лет работы в Дагестане, где он подготовил нескольких чемпионов мира. Об этом сообщает портал «Мирмол».
Согласно информации, воспитанники Мачадо преподнесли своему наставнику в подарок Коран и коврик для совершения намаза.
Марко Мачадо является обладателем черного пояса по джиу-джитсу. До того как приехать тренировать в Дагестан, он работал в ряде стран мира. За пять лет работы в республике бразильский специалист подготовил нескольких чемпионов мира по джиу-джитсу.