Масштабная кибератака: хакеры парализовали работу грузинских СМИ
В Грузии масштабная кибератака парализовала работу нескольких телеканалов и различных веб-порталов.
По информации Общественного вещателя Грузии, «сотни сайтов, в том числе веб-портал и внутренняя сеть Первого канала Грузии, испытывают проблемы, временно приостановлено вещание Радио Грузии».
Отметим, что ранее утром была совершена кибератака на сайт администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили. При открытии сайта появлялось фото экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с надписью: «Я вернусь».