Зеленский уволил губернатора-армянина
Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Киевской области, сообщает РИА Новости.
Михаил Бно-Айриян был уволен с поста, его место занял бизнесмен Алексей Чернышев.
Решение освободить Бно-Айрияна от должности было принято на основании его просьбы об отставке, отправленной Зеленскому.
Новый глава Киевской области Чернышев является основателем компаний Eastgate Development, VI2 Partners и Kyiv Vision Foundation.
Отметим, что 35-летний председатель Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян родился в Баку. Выпускник Киевского национального университета имени Шевченко по специальности "Международные экономические отношения", а также Московского государственного института международных отношений.