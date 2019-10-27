Трамп о проармянском конгрессмене: "Он – самый главный коррупционер и осведомитель"

Президент США Дональд Трамп считает, что инициировавший против него расследование дела об импичменте глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) является самым главным осведомителем, поэтому законодатель не был заранее проинформирован об операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, передает ТАСС.

"Демократы спрашивают, почему я не дал информацию Адаму Шиффу и его комитету? Ответ состоит в том, что Шифф - самый главный осведомитель в Вашингтоне, мы все об этом знаем, - сказал Трамп в понедельник журналистам. - Шифф - коррумпированный политик. Осведомитель, которого никогда раньше не было".

"У меня был очень хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Теперь демократы не хотят осведомителя, как и второго осведомителя, - указал президент. - То, что написал осведомитель о телефонном разговоре с Зеленским, не имеет ничего общего со стенограммой беседы. В этом и причина".

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в воскресенье подвергла президента Дональда Трампа резкой критике, утверждая, что он уведомил Россию об операции по ликвидации главаря ИГ раньше, чем американских законодателей.

Отметим, что известный своей проармянской деятельностью конгрессмен Адам Шифф является одним из критиков Дональда Трампа.